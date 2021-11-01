"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

Депутатская фракция "Слуга Народа" поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своём телеграмм-канале.

Вместе с тем она проинформировала, что народным депутатом вместо Верещук станет Сергей Кострийчук.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вицепремьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга Народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук. Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член Высшего Совета партии, в 2021 – председатель Контрольно-ревизионной комиссии", - уточнила Палийчук.