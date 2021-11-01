Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность в отношении продолжительного прохождения украинцами процедуры пограничного контроля при въезде в страну.

"Обеспокоена, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины", - написала Денисова в своем телеграмм-канале.

Также, по ее словам, она "испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили".

Она отметила, что грузинские пограничники после 40 минут задержки разрешили ей въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у омбудсмена дипломатического паспорта.

Денисова отметила, что грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.

"Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия", - заявила Денисова.

Кроме того, стороны обсудили состояние здоровья заключенного Саакашвили, голодающего в течение 32 дней. Призвала грузинские власти предоставить ему надлежащую медицинскую помощь.

В свою очередь, Закарашвили пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения по поднимаемым вопросам.