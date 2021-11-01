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20:50 01.11.2021

Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины

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Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо действие Соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.

"Во время встречи на COP26 облагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных стремлений и обретения членства в НАТО. Положительно оценили действие Соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины", - написал Зеленский в соцсети Twitter в понедельник.

 

Теги: #зеленский #встреча #трюдо
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