Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо действие Соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.

"Во время встречи на COP26 облагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных стремлений и обретения членства в НАТО. Положительно оценили действие Соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины", - написал Зеленский в соцсети Twitter в понедельник.