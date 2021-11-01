Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов и требуют честного подсчета голосов

В команде кандидата на пост городского головы Харькова Михаила Добкина "Наш Дом - Харьков" заявляют о выявленных в результате параллельного подсчета голосов попытках фальсифицировать результаты внеочередных выборов в пользу секретаря горсовета Игоря Терехова.

"Юристы команды "Наш Дом - Харьков" внимательно изучают ситуацию с попытками фальсифицировать результаты выборов через поддельные протоколы с целью исказить результаты волеизъявления харьковчан, чтобы оспорить данные незаконные действия оппонентов", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Добкина в понедельник.

Авторы заявления отмечают, что многочисленные нарушения, применение админресурса, а также ряд фактов, которые могут свидетельствовать о работе "сетки" по подкупу избирателей в пользу кандидата от власти, фиксировались также в ходе избирательной кампании и в день выборов.

"Даже использование этих действий не хватило, чтобы получить тот результат, который объявила городская власть через подконтрольный экзит-пол. Поэтому в худших своих традициях власть задействовала все свое влияние на избирательные комиссии, чтобы любой ценой получить победу вплоть до воровства голосов у других кандидатов в пользу Игоря Терехова", - говорится в заявлении.

В свою очередь партия "Европейская солидарность", ссылаясь на факты фальсификации протоколов подсчета голосов, которые были зафиксированы наблюдателями Гражданской сети ОПОРА, заявляет, что власть пытается обеспечить себе "ускоренную победу".

"Привлекая широкомасштабный админресурс и пользуясь безразличием большинства населения, власть пытается обеспечить себе "ускоренную победу". Требуем честного подсчета голосов, просим обратить внимание на ситуацию представителей мониторинговых структур", - говорится в сообщении на странице Харьковской организации ЕС в Facebook.

О намерении добиваться честного подсчета голосов заявил еще один кандидат-самовыдвиженец, глава Харьковского Нацкорпуса Константин Немичев.

"Команда Единого кандидата (Немичев позиционирует себя как единого кандидата от проукраинских сил - ИФ) будет отстаивать и сражаться за каждый голос наших избирателей. Поэтому обращаюсь ко всем наблюдателям от других кандидатов с просьбой предоставить протоколы, чтобы иметь доказательства фальсификаций выборов. Харьковчане заслуживают честных выборов", - написал Немичев в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе и 9 участках (+347 голосов) в Новобаварском районе Харькова. Увеличение числа голосов в поддержку Терехова происходило преимущественно за счет уменьшения голосов в поддержку кандидата от ЕС Александра Скорика и самовыдвиженца Константина Немичева.

Как сообщалось ранее, согласно результатам экзитпола, проведенного по заказу Комитета избирателей Украины социологическим центром Human Research и компанией New Image Marketing (оба входят в Харьковскую социологическую сеть), в первом туре выдвиженца "Блока Кернеса Успешный Харьков" Игоря Терехова поддержали 53,8% проголосовавших. Его ближайшего конкурента, самовыдвиженца Михаила Добкина - 24,5%. Сам Добкин скептически оценил результаты экзитпола и заявил, что в действительности набрал 35%, а Терехов - 41%.

Согласно данным параллельного подсчета голосов, проведенного Гражданской сетью ОПОРА, Терехова поддержали 50,06% (погрешность чуть больше 1%), Добкина - 28,21% (погрешность 0,8%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

Источник: https://t.me/s/dobkinmm

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