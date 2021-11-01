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20:30 01.11.2021

"Слуга народа" обсуждает кандидатуры Верещук, Рябикина, Свириденко и Резникова на должности в правительстве - спикер фракции

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"Слуга народа" обсуждает кандидатуры Верещук, Рябикина, Свириденко и Резникова на должности в правительстве - спикер фракции

Депутатская фракция "Слуга народа" на своём заседании в понедельник обсуждает кандидатуры Ирины Верещук, Павла Рябикина, Юлии Свириденко и Алексея Резникова на должности в Кабинете министров Украины, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"На фракции "Слуга Народа" продолжается обсуждение кандидатур Ирины Верещук, Павла Рябикина, Юлии Свириденко и Алексея Резникова на должности в правительстве", - написала она в своём телеграмм-канале в понедельник.

Как сообщалось, ранее глава фракции Давид Арахамия проинформировал, что Алексей Резников, вероятно, возглавит Министерство обороны Украины, вследствие чего должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины может занять народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Кроме того, по его словам, глава Гостаможни Павел Рябикин может стать министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а кандидатура замглавы Офиса президента Юлии Свириденко, вероятно, будет рассмотрена на пост первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины в случае отставки Алексея Любченко.

 

Теги: #правительство #кандидаты #кадры
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