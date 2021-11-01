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20:05 01.11.2021

"Слуга народа" поддержала выдвижение кандидатуры Штучного на пост руководителя аппарата Рады - спикер фракции

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"Слуга народа" поддержала выдвижение кандидатуры Штучного на пост руководителя аппарата Рады - спикер фракции

"Слуга народа" как фракция монобольшинства поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своём телеграмм-канале.

Она также напомнила, что Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020 года.

Как сообщалось, в конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намерен во вторник направить письмо на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с предложением фракции относительно кандидатуры руководителя аппарата парламента. Фракция рассматривала три потенциальные кандидатуры, среди которых - Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.

 

Теги: #рада #слуга_народа #аппарат
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