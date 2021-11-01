События

19:53 01.11.2021

Из-за "минирования" трех объектов в Харькове пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек

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Из-за "минирования" трех объектов в Харькове пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек

Харьковская полиция проверила сообщение о минировании двух ТЦ (на ул. Полтавский Шлях и Героев Труда) и художественной галереи на ул. Сумская. Информация о минировании не подтвердилась, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Полицейские осмотрели почти 39 тыс.кв. метров помещений и более 1 тыс.кв. метров прилегающей территории, эвакуировали более 5100 человек. Никаких взрывоопасных устройств не обнаружено", - указывается в сообщении.

Уведомление об угрозе взрыва на трех объектах поступило на электронную почту полиции 1 ноября около 15:20.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #минирование #харьков
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