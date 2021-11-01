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19:25 01.11.2021

Зеленский обсудил с премьер-министром Греции усиление экономического взаимодействия

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Зеленский обсудил с премьер-министром Греции усиление экономического взаимодействия

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом экономическую составляющую взаимоотношений между странами и двустороннее сотрудничество.

"Поблагодарил Кириакоса Мицотакиса за поддержку Грецией территориальной целостности Украины и участие в работе Крымской Платформы. А наше сотрудничество в борьбе с недавними пожарами в Греции является проявлением настоящей дружбы. Договорились усиливать экономическую составляющую и двустороннее взаимодействие", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

 

Теги: #греция #сотрудничество
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