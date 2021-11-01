Зеленский обсудил с премьер-министром Греции усиление экономического взаимодействия

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом экономическую составляющую взаимоотношений между странами и двустороннее сотрудничество.

"Поблагодарил Кириакоса Мицотакиса за поддержку Грецией территориальной целостности Украины и участие в работе Крымской Платформы. А наше сотрудничество в борьбе с недавними пожарами в Греции является проявлением настоящей дружбы. Договорились усиливать экономическую составляющую и двустороннее взаимодействие", - написал Зеленский в соцсети Twitter.