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19:25 01.11.2021

Замглавы МВД Енин: главная задача следствия – установить, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм Полякова

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Замглавы МВД Енин: главная задача следствия – установить, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм Полякова

Следствие установит, добровольно ли народный депутат Антон Поляков принял наркотическую смесь в ночь своей гибели, по завершению еще ряда экспертиз можно будет говорить о возможных подозреваемых, но доказательств насильственного характера смерти депутата у следствия пока нет, заявляет первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Если говорить о версии возможного убийства, то хотел бы напомнить, что последние часы господин Поляков провел с известными следствию людьми, один из таких людей официально считался помощником народного депутата, которая была сожительницей господина Полякова", - сказал замглавы МВД в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина24".

По словам Енина, следствие располагает заключениями экспертиз, которые однозначно говорят о наличии наркотических веществ в крови Полякова.

"Теперь задача следствия – выяснить обстоятельства, при которых указанные наркотические вещества попали в его организм. Было это добровольно или нет", - добавил он.

Также замглавы ведомства напомнил, что в крови Полякова была обнаружена смесь димедрола и метадона. "Мы отрабатываем версию об уличном характере этой смеси", - сказал он.

"Любые версии об удушении не выдерживают критики", - отметил Енин, добавив, что есть видео, которое опровергает эту версию.

"Как только будут получены заключения еще нескольких экспертиз, мы сможем утвердительно или в негативном ключе сказать о возможной причастности тех или иных лиц к обстоятельствам смерти господина Полякова", - отметил замглавы МВД.

Отвечая на вопрос о возможном мотиве при рассмотрении версии убийства Полякова, Енин сказал: "Для того, чтобы говорить о мотиве убийства, нам надо найти те или иные доказательства, которые подтверждают насильственную смерть. По состоянию на сейчас таких доказательств органами Национальной полиции получено не было", - акцентировал внимание замминистра.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в крови погибшего Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола. "Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин в эфире "Громадського".

Замминистра отметил, что эта смесь не была получена в аптеке. Однако, по его словам, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. 31 октября в эфире канала "Украина 24" она сказала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.

Теги: #смерть #депутат #наркотики
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