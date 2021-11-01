Прокуратура АР Крым начала уголовные производства по фактам незаконных массовых задержаний на оккупированном полуострове

Прокуратура Автономной республики Крым и г. Севастополя начала уголовные производства по фактам незаконных задержаний крымских татар на оккупированной территории полуострова.

"Прокуратурой автономии начаты уголовные производства по фактам незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов на территории оккупированного полуострова, по ч. 2 ст. 146 УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры на телеграмм-канале.

Как сообщили в прокуратуре, оккупационные "силовики" в понедельник, 1 ноября, противоправно задержали 19 крымских татар, в том числе журналистка, который осуществлял свою профессиональную деятельность по редакционному заданию. Ранее, в пятницу 29 октября, были задержаны 30 человек, которые также пришедших под "Крымский гарнизонный военный суд" поддержать своих соотечественников, осужденных на срок от 12 до 17 лет лишения свободы по "делу Хизб ут-Тахрир".

"За последние два месяца это уже пятый случай безосновательных массовых задержаний крымских татар в оккупированном Крыму. Сначала "силовики" запрещали посещать судебные заседания по так называемым "делам Хизб ут-Тахрир", а теперь даже приближаться к стенам суда. К тому же постоянное давление оказывается и на адвокатов, представляющих интересы лиц по указанным делам. Каждый факт незаконных задержаний находится в поле зрения органов правопорядка автономии и фиксируется с целью дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности", - отметил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный.

Досудебное расследование будет осуществляться ГУ Национальной полиции в АР Крым и Севастополе.