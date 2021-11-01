Власти Нидерландов введут новые ограничения из-за роста случаев заболеваний COVID-19

Власти Нидерландов на этой неделе введут новые ограничения для противостояния недавнему росту заражений коронавирусом, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Уго де Йонге.

"Мы не можем избежать новых мер ... Количество пациентов в больницах с COVID-19 стремительно растет", - заявил Уго де Йонге.

По его словам, ограничения будут введены в четверг.

Вероятнее всего, от жителей Нидерландов потребуют использования масок во многих общественных местах, также расширится использование пропусков, подтверждающих наличие вакцинации против COVID-19, либо недавно пройденного негативного теста на COVID-19, заявили СМИ со ссылкой на нидерландское общественное телерадиовещание.

На прошлой неделе в Нидерландах зафиксировали максимальное количество случаев заражений COVID-19 с июля. Количество случаев в понедельник на 45% выше, чем неделю назад, оно составило 7,7 тыс., отмечают СМИ.

Многие из пациентов, попавших в больницы с диагнозом COVID-19, не были вакцинированы, заявили в органах здравоохранения Нидерландов.

Согласно данным нидерландского правительства, к настоящему моменту полный курс вакцинации в Нидерландах прошло 84% взрослого населения страны.

За все время пандемии COVID-19 в Нидерландах выявили 2,1 млн случаев заболевания. Около 18 тыс. инфицированных скончались.