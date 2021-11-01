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19:14 01.11.2021

Полиция повторно допрашивает депутата Скороход по обстоятельствам смерти Полякова

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Полиция повторно допрашивает депутата Скороход по обстоятельствам смерти Полякова

Национальная полиция Украины пригласила народного депутата Анну Скороход для повторного допроса по обстоятельствам смерти народного депутата Антона Полякова, допрос проводится в понедельник вечером, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В эфире телеканала "Украина24" он заверил, что органы Нацполиции заинтересованы в непредвзятом и объективном расследовании обстоятельств смерти Полякова.

"Мы провели… около 20 экспертиз и более 10 допросов всех тех, кто общался с Поляковым в последние часы и дни его жизни", - рассказал он.

В том контексте Енин продолжил: "Меня несколько удивило то, что заявления о возможном убийстве Полякова прозвучали именно в телеэфире одного из телеканалов. Именно поэтому я хотел бы призвать всех граждан, которые возможно, владеют информацией об обстоятельствах смерти господина Полякова, не ждать месяц, а сразу информировать об этом органы Национальной полиции".

Замглавы МВД продемонстрировал копию протокола допроса Скороход. По словам Енина, допрос был проведен на следующий день после гибели депутата.

"С учетом последних обстоятельств…(заявлений) народного депутата, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который в эти минуты проводится. С учетом характера этих последних заявлений Нацполиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию, чуть ли не хронометражем последних часов жизни господина Полякова", - заявил Енин.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в крови погибшего Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола. "Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин в эфире "Громадського".

Замминистра отметил, что эта смесь не была получена в аптеке. Однако, по его словам, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. 31 октября в эфире канала "Украина 24" она сказала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.

Теги: #допрос #смерть #депутат
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