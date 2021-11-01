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17:53 01.11.2021

Украина пытается вовлечь РФ в дипломатический процесс, а не "силовые действия" – МИД

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Украина пытается вовлечь РФ в дипломатический процесс, а не "силовые действия" – МИД

Россия под разными предлогами игнорирует предлагаемые Украиной шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, отмечает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс. За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами", - сказал Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что МИД Украины призывает РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны.

"Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ – ИФ), достигнутых в Париже в декабре 2019 года. Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, гарантировании безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа", - пояснил спикер внешнеполитического ведомства.

Николенко подчеркнул, что Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву.

"Мы готовы к дальнейшей встрече в Нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия. В то же время, украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ якобы наблюдает попытки украинских властей "создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия".

Теги: #рф #украина #дипломатия
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