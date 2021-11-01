Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

Городской голова Киева Виталий Кличко направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

"Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя. В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы", - заявил Кличко в интервью "Радио Свобода".

Он объяснил свои действия необходимости оценить законопроект о столице на соответствие ключевым европейским принципам самоуправления.

"Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, отвечает ли этот закон демократическим, европейским требованиям, или этот закон пишется только для одного: чтобы назначить человека, который будет выполнять задачи. И такой соблазн достаточно велик. Хотим строить европейскую столицу – должны соответствовать ключевым европейским принципам самоуправления. Но кто-то спешит, кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, на заседании 20 октября 2021 года парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект "О городе Киеве – столице Украины" (№2143-3).

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" в парламенте 24 сентября 2019 года, а 3 октября 2019 года Верховная Рада приняла его в первом чтении.