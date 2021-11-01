События

16:45 01.11.2021

Джон Бон Джови отменил концерты из-за положительного теста на коронавирус

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Джон Бон Джови отменил концерты из-за положительного теста на коронавирус

Популярный американский исполнитель Джон Бон Джови отменил концерты в Майами после того, как у него подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19, сообщает NBC News.

По его данным телеканала, заражение у музыканта, прошедшего полный курс вакцинации, было подтверждено после того, как вся его группа сдала тесты перед запланированным выступлением.

Несмотря на заражение, исполнитель чувствует себя хорошо, хотя и соблюдает постельный режим.

У остальных участников группы Бон Джови результаты теста на коронавирус оказались отрицательными. В марте этого года диагноз COVID-19 был поставлен клавишнику группы Бон Джови Дейву Брайану.

Теги: #covid_19 #джон_бон_джови
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