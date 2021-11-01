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16:16 01.11.2021

Руководителя севастопольской "Юнармии" будут судить за пропаганду службы в армии РФ

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Руководителя севастопольской "Юнармии" будут судить за пропаганду службы в армии РФ

Обвинительный акт в отношении "руководителя регионального штаба Юнармии г.Севастополя" за пропаганду среди детей службы в армии государства-оккупанта направлен в суд в порядке специального досудебного расследования, сообщается на сайте Офиса генеральского прокурора Украины в понедельник.

Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

"В 2016 году обвиняемый вступил в должность "руководителя регионального штаба Юнармии г.Севастополя" с целью обеспечения общей ориентации положительного отношения к прохождению службы в армии РФ среди детей. Он непосредственно организовывал и осуществлял пропаганду в пользу добровольного вступления в армию государства-оккупанта, а также подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях, военно-патриотическому воспитанию для службы в Вооруженных силах РФ… Своими действиями руководитель штаба нарушил законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена ст.51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года", - говорится в сообщении.

Юнармия – детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ, которое начало действовать на Крымском полуострове после его оккупации, отмечают в ведомстве.

 

Теги: #рф #пропаганда
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