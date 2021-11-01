Украинцы за последние 4 дня сгенерировали в "Дии" миллион COVID-сертификатов

Украинцы за последние четыре дня в приложении "Дия" сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, их общее количество уже достигло 5 млн и продолжает расти, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале в понедельник.

"Приложением "Дия" пользуются 9 млн украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами", - отметил он.

Как сообщалось, правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дии": теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности и "Дия.Подпись", для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID.