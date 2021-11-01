Трассу Долина-Хуст на Закарпатье полностью отремонтируют до конца года

Дорожники до конца 2021 года отремонтируют все 83,8 км трассы Р-21 Долина – Хуст в пределах Закарпатской области, сообщил заместитель главы Закарпатской области Иштван Петрушка.

"Дорогу Долина – Хуст планируют полностью восстановить до конца года… Основные работы на маршруте регионального значения уже выполнены. Здесь уже сделали финишный слой покрытия из щебеночно-мастикового асфальтобетона", - написал он на своей странице в Facebook.

В настоящее время дорожники ведут подготовительные работы к нанесению разметки, устанавливают водоотводные лотки, расчищают и укрепляют обочину. На участке маршрута возле с. Березово установлены низовые и верховые подпорные стенки из габионов.

Трассу Р-21 Долина – Хуст ремонтируют в рамках президентской программы "Большое строительство". В ее рамках планируется в 2021 году отремонтировать и построить в общей сложности 6,5 тыс. км дорог.

https://www.facebook.com/ishtvanpetrushka.official/posts/259114632901585