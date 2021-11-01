Зеленский обсудил активизацию торгово-экономического и военного сотрудничества Киева и Дохи с эмиром Катара

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию, где он принимает участие в климатическом саммите, провел встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, во время которой обсуждался вопрос активизации двустороннего сотрудничества между Украиной и Катаром.

"Во время встречи с Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества Украины и Катара, развитие военно-технического сотрудничества и возможность поставки в Украину катарского сжиженного газа. Поблагодарил за помощь в эвакуации граждан Украины из Афганистана", - написал Зеленский в Твиттере в понедельник.