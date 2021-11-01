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14:14 01.11.2021

Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на промежуточных выборах в Раду в округах № 184 и 197

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Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на промежуточных выборах в Раду в округах № 184 и 197

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) после подсчета 99,46% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, побеждает представитель партии "Слуга народа" Сергей Козырь (64,58%), у ближайшего конкурента Игоря Йосипенко от партии "Европейская солидарность" – 14,29%.

В округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) по результатам обработки 50,35% электронных протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцехивский (45,78%). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голубя – 25,01%.

Выборы проводятся в один тур.

Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов.

Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

 

Теги: #промежуточные_выборы #слуга_народа
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