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14:19 01.11.2021

Депутат Европарламента Кубилюс: В форматах урегулирования конфликта на Донбассе должны присутствовать ЕС и США

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Депутат Европарламента Кубилюс: В форматах урегулирования конфликта на Донбассе должны присутствовать ЕС и США

Нормандский формат (Украина, Германия, Франция, РФ) не приносит реального результата в урегулировании конфликта на Донбассе, поэтому необходимо, чтобы в форматах урегулирования присутствовали ЕС и США, подчеркнул депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Я не так сильно вовлечен в эти переговоры. Но я всегда говорил, что в первую очередь важно, чтобы ЕС присутствовал в этих форматах, а также США. Хорошо, что Германия и Франция проявили инициативу по созданию Нормандского формата, но мы видим, что это не приносит реального результата. Итак, если говорить о том, как изменить этот формат, я бы сказал, что давайте поищем возможность присутствия ЕС и США", - сказал Кубилюс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что не верит в то, что при помощи существующих форматов можно добиться реального прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. "К сожалению, я не вижу, что с теми форматами, которые созданы сейчас, можно добиться реального прогресса. Может быть, для поддержания какого-то холодного мира это может помочь, но для решения всего вопроса я не вижу, чтобы это могло произойти, потому что это зависит исключительно от Кремля. Какие инструменты у нас есть на Западе, чтобы убедить Кремль изменить свое поведение, я пока не очень ясно вижу", - пояснил депутат.

Кубилюс подчеркнул, что отношение Кремля к войне на Донбассе может изменить демократия в РФ. "Некоторые говорят, что демократия в России далеко и, может быть, это слишком романтично полагаться на это. Но на собственном опыте я вижу, что иногда демократические процессы в этой части Европы начинают происходить очень неожиданным образом. И Украина действительно хороший пример того, как в нашем регионе можно установить демократию. После Майдана Украина - хороший пример зрелости демократии", - сказал он.

"Теперь мы видим, что белорусский народ начинает следовать примеру Украины с революцией прошлого года. Лукашенко по-прежнему сохраняет власть, но я думаю, что это продлится недолго. И тогда вопрос в том, как эта демократическая волна развития пойдет в Россию", - добавил депутат Европарламента.

По его словам, демократия в РФ также может быть решением и ответом на войну на Донбассе. "Это то, что нам нужно иметь в виду, и именно поэтому Украина может быть действительно более проактивной в позитивном ключе, играя какую-то геополитическую роль, заботясь о распространении демократии вокруг Украины, по соседству", - считает Кубилюс.

Теги: #кубилюс #донбасс
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