В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди, туманы и морозы

В ближайшие сутки на территорию Украины с юга переместится влажная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью, 2 ноября, в южных и центральных областях, днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, на остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14° тепла, на юге до 16°, в северных областях 6-11°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 ноября самая высокая температура днем (+17,0°) была в 1926 году, самая низкая ночью (-10,1°) в 1979 году.

В среду, 3 октября, в Украине местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днём 8-13°, в южной части местами 13-18°.

В Киеве в среду местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.