События

13:36 01.11.2021

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди, туманы и морозы

1 мин читать
В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди, туманы и морозы

В ближайшие сутки на территорию Украины с юга переместится влажная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью, 2 ноября, в южных и центральных областях, днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, на остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14° тепла, на юге до 16°, в северных областях 6-11°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 ноября самая высокая температура днем (+17,0°) была в 1926 году, самая низкая ночью (-10,1°) в 1979 году.

В среду, 3 октября, в Украине местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днём 8-13°, в южной части местами 13-18°.

В Киеве в среду местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:33 31.10.2021
В Украине ожидается умеренно прохладная погода, местами дожди и морозы

В Украине ожидается умеренно прохладная погода, местами дожди и морозы

13:13 30.10.2021
Ближайшие два дня осадки в Украине не ожидаются

Ближайшие два дня осадки в Украине не ожидаются

19:52 29.10.2021
Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

Минэкономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2021г до 2,6% с 3,5%

11:39 29.10.2021
Теплая и сухая погода порадует украинцев в последние дни октября

Теплая и сухая погода порадует украинцев в последние дни октября

18:06 28.10.2021
Последние выходные октября будут теплыми и солнечными

Последние выходные октября будут теплыми и солнечными

12:10 28.10.2021
В Украине ожидается потепление, местами туманы

В Украине ожидается потепление, местами туманы

11:17 28.10.2021
В КГГА заявляют, что Киев на пороге "красной" зоны, в пятницу соберется местная комиссия ТЭБ и ЧС

В КГГА заявляют, что Киев на пороге "красной" зоны, в пятницу соберется местная комиссия ТЭБ и ЧС

18:01 27.10.2021
Мощные землетрясения ждут на испанском острове Пальма, где уже месяц извергается вулкан

Мощные землетрясения ждут на испанском острове Пальма, где уже месяц извергается вулкан

15:10 27.10.2021
При введении "красной" зоны во всей Украине введут соответствующие ограничения - Шмыгаль

При введении "красной" зоны во всей Украине введут соответствующие ограничения - Шмыгаль

11:46 27.10.2021
В Украине потеплеет

В Украине потеплеет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль поручил активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в регионах из "красных" зонах эпиднебезопасности

Уруский подал заявление об отставке

Депутаты могут изменить календарный план сессии, чтобы провести три пленарных недели подряд - Стефанчук

Резников подал заявление об отставке

В Украине вступают в силу изменения в ПДД, вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Европарламента Кубилюс: В форматах урегулирования конфликта на Донбассе должны присутствовать ЕС и США

Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на промежуточных выборах в Раду в округах № 184 и 197

В Кремле начинают опасаться успехов Украины - депутат Европарламента

Шмыгаль поручил активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в регионах из "красных" зонах эпиднебезопасности

В киевских ресторанах вакцинировано около 70% персонала – профильная ассоциация

Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг, сообщила его гражданская жена

Арахамия прокомментировал кадровые ротации, которые могут состояться в ближайшее время

Уруский подал заявление об отставке

На выборах мэра Харькова Терехов балансирует на грани 50% - параллельный подсчет "Опоры"

Полиция будет выборочно проверять соблюдение карантина вместе с другими органами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА