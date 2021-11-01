В киевских ресторанах вакцинировано около 70% персонала – профильная ассоциация

Столичные рестораны готовы к работе в локдаун, вакцинировано в среднем около 70% персонала, сообщила соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова агентству "Интерфакс-Украина".

"Большинство ресторанных сетей провели вакцинацию своего персонала. Неохотно прививаются молодые сотрудники и те, которые уже переболели. Но в целом около 70% персонала вакцинировано", – рассказала она.

Несмотря на высокий уровень вакцинации, часть заведений рассматривает возможность закрытия на первую неделю нахождения столицы в "красной" зоне.

"Многие заведения планируют закрытие на два-три ближайших дня или неделю. Причина – снижение посещаемости. Сейчас фиксируется 20-50% обычной посадки", – отметила Насонова.

По словам эксперта, посетители опасаются дискомфорта от рейдов-проверок ковидных сертификатов. "На входе сотруднику ресторана должны по требованию показывать любой из документов, прописанных в постановлении Кабмина. Но проверять подлинность у сотрудников отрасли возможности нет. Логичнее было бы ввести правила, аналогичные общественному транспорту: ответственность – на клиенте, только он несет ответственность за наличие и подлинность этих справок и сертификатов", – говорит эксперт.

Насонова ожидает, что закрытие ресторанов и кафе продлится не более чем неделю. При этом возможен незначительный рост доставки.

"По аналогии с Одессой, которая вошла в "красную" зону ранее, рынок адаптируется к новым правилам достаточно быстро. В отличие от предыдущих локдаунов, не стоит ожидать серьезного роста заказов на вынос. Вероятно, около 10%. Серьезнее нового локдауна повлияет грядущая дождливая погода", – считает Насонова.