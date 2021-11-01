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12:42 01.11.2021

На выборах мэра Харькова Терехов балансирует на грани 50% - параллельный подсчет "Опоры"

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На выборах мэра Харькова Терехов балансирует на грани 50% - параллельный подсчет "Опоры"

За секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова ("Блок Кернеса - Успешный Харьков") проголосовали около 50% избирателей на внеочередных выборах городского головы Харькова, свидетельствуют данные параллельного подсчета Гражданской сети "Опора".

"По данным наших наблюдателей, господин Терехов получает 50,06% голосов избирателей (погрешность чуть больше 1%)", - сказал на брифинге в понедельник координатор наблюдения гражданской сети "Опора" за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

По его словам, бывший городской голова и самовыдвиженец Михаил Добкин показал второй результат - 28,21% (погрешность 0,8%), кандидат от "Европейской солидарности", депутат Харьковского областного совета Александр Скорик набрал 5,6% (погрешность 0,3%), а глава областной организации "Национального корпуса", самовыдвиженец Константин Немичев - 4,45% (погрешность 0,3%). Остальные кандидаты набрали меньше 4% каждый.

Параллельный подсчет наблюдатели "Опоры" проводили на 220 участках (чуть больше трети от общего количества избирательных участков в Харькове), которые представляют собой репрезентативную выборку.

Зинченко не исключил возможности проведения второго тура выборов и предложил дождаться официальных результатов голосования от горизбиркома.

"Скорее всего, у господина Терехова будет что-то в промежутке от 49 до 51%, что даст нам возможность говорит о том, будет ли у нас повторное голосование", - сказал Зинченко.

Он отметил, что наблюдатели "Опоры" зафиксировали также ряд нарушений. "По состоянию на 20:00 на почти 1,5% участков, на которых были наши наблюдатели, избиратели демонстрировали заполненные бюллетени. Также почти на 1,5% бюллетени выдавались без паспортов или другим лицам. На таком же количестве – фотографирование бюллетеней. Очередей и вбросов бюллетеней пачками не зафиксировано", - сказал Зинченко.

По его мнению, нарушения, зафиксированные наблюдателями "Опоры" в день голосования, а также масштабное использование админресурса (привлечение бюджетников для агитации, использование ресурсов горсовета для собственного пиара, пиар на социальных и инфраструктурных проектах и т.д) могли повлиять на результат выборов. "Вся совокупность этих факторов и масштабное использование админресурса может говорить о том, что в условиях низкой явки результат первого места, скорее всего, мог бы быть намного ниже. Вполне вероятно, что использование админресурса могло повлиять на результаты выборов в Харькове", - сказал Зинченко.

Как сообщалось ранее, согласно результатам экзитпола, проведенного по заказу Комитета избирателей Украины социологическим центром Human Research и компанией New Image Marketing (оба входят в Харьковскую социологическую сеть), в первом туре Терехова поддержали 53,8% проголосовавших, его ближайшего конкурента Добкина - 24,5%. Сам Добкин скептически оценил результаты экзитпола и заявил, что в действительности набрал 35%, а Терехов - 41%.

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%. На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

Теги: #подсчет #опора #харьков
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