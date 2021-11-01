Полиция будет выборочно проверять соблюдение карантина вместе с другими органами

Полиция контролирует соблюдение карантинных ограничений гражданами в Украине, особенно в регионах "красной зоны", сообщили в Национальной полиции.

"Полицейские будут предпринимать все меры для недопущения нарушений карантинных ограничений", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции в понедельник.

При этом в ведомстве пояснили, что проверки на транспорте, в торгово-развлекательных центрах и в местах общественного питания будут проводиться как выборочно полицейскими, так и специализированными мобильными группами вместе с другими контролирующими органами.