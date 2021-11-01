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11:56 01.11.2021

В гостиницах "Киев" и "Национальный" возле Рады заработают пункты вакцинации

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В гостиницах "Киев" и "Национальный" возле Рады заработают пункты вакцинации

В гостиницах "Киев" и "Национальный", расположенных в непосредственной близости от здания Верховной Рады в центре Киева и принадлежащих Управлению парламента, развернут мобильные пункты вакцинации для всех желающих, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"По предварительным договоренностям, учитывая количество желающих, которые хотят вакцинироваться, насколько я знаю, в отелях "Киев" и "Национальный" (в столице Украины - ИФ) будут открыты пункты вакцинации для всех желающих, поэтому все, кто видят очереди, пожалуйста, приезжайте в эти отели, которые принадлежат Управлению Верховной Рады", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Теги: #вакцинация #гостиницы
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