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12:12 01.11.2021

Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 5 млн

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Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 5 млн

Менее чем за два года пандемии количество смертей после заражения коронавирусом COVID-19 по всему миру перешло отметку в 5 млн, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные американского университета Джона Хопкинса.

Почти половина смертности пришлась на США, ЕС, Великобританию и Бразилию, в которых проживает 1/8 населения Земли. Наибольшее число жертв вируса было в США - с начала пандемии в Штатах погибли более 740 тыс. человек.

На данный момент COVID-19 является третьей основной причиной смертности после сердечных заболеваний и инсульта.

По оценке Associated Press, цифра, вероятнее всего, является заниженной, так как не все люди сдают тесты на COVID-19, а многие умирают дома без медицинской помощи, особенно в бедных странах.

В мире зафиксировано более 246 млн случаев заражения коронавирусом. Было сделано более 6,9 млрд доз вакцин, обе дозы получили около 39% населения Земли.

Теги: #covid_19 #смертность #мир
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