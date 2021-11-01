Стефанчук: на этой неделе планируются кадровые назначения

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил аппарату парламента подготовить необходимые документы для кадровых назначений, которые планируется осуществить на предстоящей пленарной неделе.

"Сообщаем вам, что на этой неделе планируется ряд кадровых назначений, и я бы попросил аппарат (Верховной Рады - ИФ) сделать все, чтобы все необходимые документы были подготовлены вовремя", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.