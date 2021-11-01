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11:28 01.11.2021

Уровень госпитализаций в Украине вышел на плато после трехмесячного роста - Ляшко

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Уровень госпитализаций в Украине вышел на плато после трехмесячного роста - Ляшко

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине вышел на плато после трехмесячного роста, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Темпы вакцинации в Украине уже дают первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста", - сказал он.

Ляшко сообщил, что на минувшей неделе в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за неделю – 1,74 млн, неделей ранее - более 1,5 млн.

Теги: #covid_19 #госпитализация
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