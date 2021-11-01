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11:03 01.11.2021

Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов

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Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов

Таиланд открылся для вакцинированных от коронавируса COVID-19 туристов спустя полтора года после закрытия границ из-за пандемии, сообщает в понедельник корпорация BBC.

"Это как увидеть очень тусклый луч света в конце туннеля - мы не могли работать в течение двух лет", - сказал туристический гид Чайягорн Буньяпак BBC.

По данным азиатских СМИ, только в понедельник в страну должны будут прибыть тысячи туристов. Таиланд открылся для вакцинированных путешественников из более чем 60 стран, которые теперь смогут попасть в страну без обязательного карантина в отеле, который требовался ранее. В сообщении не указано, с какими именно вакцинами разрешен въезд.

Ожидается, что в следующем году число туристов возрастет до 15 млн, а туристический сектор заработает более $30 млрд. Ранее Таиланд посещали до 40 млн туристов ежегодно, однако в 2020 году это число сократилось на 80%.

За весь период пандемии в Таиланде было выявлено более 1,9 млн случаев заражения корнавирусом и около 19 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили около 42% населения.

Теги: #вакцинация #таиланд #туристы
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