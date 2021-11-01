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10:58 01.11.2021

"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для голосования за законопроект о кислородных станциях

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"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для голосования за законопроект о кислородных станциях

Депутатская фракция "Голос" инициирует проведение 2 ноября внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о кислородных станциях, сообщает пресс-служба политсилы на своей странице в Фейсбуке.

"Медицинская система Украины находится на грани коллапса. Количество тяжелобольных коронавирусом стремительно растет, а кислорода в больницах критически не хватает. Ситуация нуждается в немедленном решении, поэтому "Голос" вместе с коллегами по "Европейской солидарности" инициирует внеочередное заседание парламента во вторник, 2 ноября", - отмечается в сообщении.

Парламентарии, в частности, требуют немедленно принять в целом законопроект народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун №5460 о кислородных станциях. Этот документ был проголосован в первом чтении еще в июле, однако так и "завис в воздухе". Он предусматривает установку мощных кислородных станций во всех больницах, имеющих ковид-отделения.

В "Голосе" подчёркивают, что кислородные станции являются более эффективными для лечения тяжелых пациентов, чем концентраторы.

Теги: #кислород #рада #голос
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