"Укрзализныця" получила от КВСЗ первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" (УЗ) получило первые пять купейных вагонов из партии заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за средства госбюджета.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, вагоны уже прошли в Киеве финальную приемку специалистами филиала "Пассажирская компания".

По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить "Укрзализныци" 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

В 2021 году в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.