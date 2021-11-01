В Черное море направляется флагманский корабль Шестого флота ВМС США

Флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов USS MountWhitney направляется в Черное море, сообщает пресс-служба Шестого флота в понедельник.

"Флагман Шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с персоналом Шестого Флота и НАТО начал свой переход на север в Черное море, где он будет работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - говорится в сообщении, обнародованном в твиттере.

Флагман USS MountWhitney - второй командный корабль типа "Блю Ридж", флагманский корабль Шестого флота ВМС США. Начал службу 16 января 1971 года. Назван в честь горы Уитни, самой высокой горы хребта Сьерра-Невада, расположенной в штате Калифорния.

Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. В 1994 участвовал в операции на Гаити. С 2005 года — флагманский корабль Шестого флота США, базируется в итальянском порту Гаэта.