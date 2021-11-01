Грузинская оппозиция грозится провести через неделю "грандиозную" акцию протеста в Тбилиси

Грузинская оппозиция намерена в ближайшие дни открыть "широкий фронт" борьбы с действующими властями, заявил в воскресенье на митинге перед зданием парламента в Тбилиси председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Он сообщил немногочисленным сторонникам, что в ближайшие дни лидеры оппозиционных партий направятся в Батуми и Кутаиси, а оттуда и из других регионов в будущее воскресенье, 7 ноября направятся в Тбилиси на "грандиозную" акцию протеста на площади Свободы.

"Нам нужно решить ряд серьезных организационных вопросов и немного времени, чтобы в воскресенье в Тбилиси на площади Свободы собрать масштабную как никогда акцию. Эта акция будет особенной. Она будет отличаться от всех предыдущих. Сейчас я в деталях об этой акции говорить не буду", - заявил Мелия.

Он пообещал, что очень скоро "власть будет передана народу".