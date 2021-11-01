Лидеры G20 нацелены на возобновление безопасных путешествий в условиях пандемии

Руководители стран "Группы двадцати" на саммите в Риме договорились работать над возобновлением международных путешествий, обеспечивая при этом безопасность пассажиров в условиях пандемии COVID-19.

"Мы будем работать над тем, чтобы возобновить международные поездки людей, а также над тем, чтобы это происходило организованным и безопасным образом", - отмечается в заявлении по итогам саммита G20 в Риме.

"Мы осознаем важность общих стандартов для работы отлаженной системы путешествий людей. Речь, в частности, идет о параметрах для тестирования (на коронавирус - ИФ) и обработки результатов, о сертификатах о вакцинации", - подчеркивают авторы заявления.