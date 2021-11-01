Шанхайский Диснейленд закрыли после выявления случая заражения COVID-19

Диснейленд в Шанхае закрыли как минимум до среды после выявления одного случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Закрытие парка произошло в связи с выявлением у одной из посетительниц COVID-19 уже после того, как она вернулась домой в соседнюю провинцию.

В воскресенье, перед тем, как покинуть Диснейленд, каждый посетивший парк человек должен был сдать тест на коронавирус. Процедура заняла около четырех часов. Всего было сделано порядка 34 тыс. тестов. Даже тех, у кого тест показывал отрицательный результат, все равно просили воздержаться от работы и учебы в течение двух дней. Также в ближайшие две недели каждый из посетителей должен будет сдать тест повторно.

Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это является частью подготовки к 24-м зимним Олимпийским играм, которые должны будут пройти в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 97 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от заболевания.