Псаки объяснила, почему не поехала в Европу с Байденом: заболела коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заболела COVID-19.

В заявлении, опубликованном в ее Твиттере, Псаки объяснила, что в 27 октября узнала, что ее родственники заразились коронавирусом. поэтому она решила не отправляться вместе с президентом США Джо Байденом в поездку в Европу.

"С тех пор я на карантине. Я сдала отрицательные тесты на COVID-19 в среду, четверг, пятницу и субботу. А в воскресенье тест оказался положительным", - отметила Псаки.

Она заверила, что со среды не контактировала с высокопоставленными руководителями в Белом доме. Президента США Псаки, по ее словам, видела 26 октября, находилась почти в двух метрах от него. "Оба мы были в масках", - добавила пресс-секретарь.

"Благодаря вакцине у меня лишь слабые симптомы, и я продолжаю работать дома", - написала Псаки.

Байден в настоящее время проводит турне по Европе. На выходных он принял участие в саммите G20 в Риме.