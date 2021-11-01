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08:21 01.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 885 человек, 298 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 885 человек, 298 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 885 человек, 298 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 31 октября в Украине: зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 905, медработников – 111); 117 818 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 828 человек; летальных исходов – 298; поправилось – 5 885 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 936 238 человек; выздоровело – 2 442 098 человек; летальных случаев – 68 027.

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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