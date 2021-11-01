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07:53 01.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 246,7 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 246,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 246 млн 700 тыс. 706, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 999 тыс. 620 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 970 тыс. 785 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 745 тыс. 832.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 273 тыс. 300. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 458 тыс. 186 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 810 тыс. 855 заболевших, из них умерли 607 тыс. 824 человека.

За время пандемии в мире было распределено более 6,94 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 643,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 297 человек, в Индии - 328, Бразилии - 2 тыс. 833.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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