В Кировоградской области столкнулись легковушка и грузовик, погиб один взрослый и трое детей

Один взрослый и трое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на участке трассы Кропивницкий-Запорожье вблизи с. Новошевченково (Кировоградская обл.), сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "КИА Sportage" во время совершения маневра обгона двигавшегося впереди транспортного средства допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком Renault. В результате происшествия 46-летний водитель КИА и трое несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 12, 14 и 16 лет, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Обстоятельства ДТП устанавливают следователи", - резюмируют правоохранители.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, для деблокации тел погибших привлекалось 4 спасателя и 1 единица техники.