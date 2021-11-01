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07:17 01.11.2021

За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима тишины на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму

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За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима тишины на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, украинский военнослужащий получил боевую травму. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщается в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

По информации украинских военных, противник за сутки открывал огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"По состоянию на 7.00, 1 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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