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05:59 01.11.2021

Байден ожидал большего от РФ и Китая по климату

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Байден ожидал большего от РФ и Китая по климату

Президент США Джо Байден после саммита G20 раскритиковал РФ и Китай за недостаточную, по его мнению, решимость бороться против изменения климата.

"Россия и Китай по сути оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату. И есть основания для того, чтобы быть этим разочарованным", - приводит слова Байдена издание The Hill.

Более примирительную позицию занял премьер Италии Марио Драги, чья страна организовала завершившийся в воскресенье саммит G20.

Драги, как сообщалось, заявил, что итальянская сторона, готовя саммит, смогла прислушаться к позициям других стран по климату, и поэтому в итоге лидеры государств смогли прийти к единой позиции.

"Мы прислушивались к другим странам", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи в верхах.

"Мы делали это с Индией, Россией, Китаем. Похоже, что это помогло добиться успеха", - сказал он, комментируя готовность лидеров G20 сокращать вредные выбросы в атмосферу и решать проблему изменения климата.

Драги отметил, что то, что разные страны по-разному видят процесс борьбы против климатических изменений, совершенно нормально. В качестве примера он привел развивающиеся страны, которые отмечают, что десятилетиями вредные выбросы производились не у них, а в наиболее развитых государствах. Поэтому развивающиеся страны не считают правильным, чтобы все в мире теперь вносили одинаковый вклад в решение проблемы климата.

Теги: #климат #сша #россия #китай
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