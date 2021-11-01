Байден призывает не мечтать о мгновенном переходе мира на "зеленую" энергетику

Президент США Джо Байден предупредил, что планы его страны и ряда других государств о переходе на "зеленые" источники энергии не могут быть претворены в жизнь в одночасье.

"Мы не сможем в один миг перейти к возобновляемым источникам энергии и прекратить использовать нефть и газ. Это не рационально", - сказал он на пресс-конференции в Риме.

Так Байден прокомментировал тот факт, что в параллельно со стартом конференции по климату COP26 США выступают за увеличение добычи нефти в мире, чтобы добиться снижения цен на этот энергоресурс.