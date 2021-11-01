События

01:53 01.11.2021

Более 100 спасателей и лесников ликвидировали пожар растительности на 15 га на Закарпатье

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Более 100 спасателей и лесников ликвидировали пожар растительности на 15 га на Закарпатье

Более 100 спасателей и лесников ликвидировали пожар сухой растительности и кустарников на горной долине у подножия горы Малая Близница в районе с. Квасы Раховского района на Закарпатье, сообщили в главном управлении ГСЧС региона.

"В 18:15 пожар локализован на площади 15 га, и в 19.05 ликвидирован окончательно", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук вечером в воскресенье.

На месте для дежурства остались работники лесного хозяйства.

От ГСЧС на месте работали 33 спасателя и 4 единицы техники, от Закарпатского ОУЛМХ - 70 человек и 6 единиц техники.

 

Теги: #растительность #закарпатье #пожар
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