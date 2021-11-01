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01:00 01.11.2021

Байден разочарован "фактическим отсутствием" России и Китая на встрече G20

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Байден разочарован "фактическим отсутствием" России и Китая на встрече G20

Президент США Джо Байден в воскресенье выразил разочарование в связи с фактическим отсутствием России и Китая на встрече "группы двадцати" (G20) в Риме.

"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи G20.

"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - добавил он.

Встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября.

Теги: #сша #россия #китай #байден
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