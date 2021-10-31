Лидеры G20 готовы работать над энергетической безопасностью и стабильностью энергетических рынков

Руководители стран "Группы двадцати" на саммите в Риме выразили готовность работать над обеспечением энергетической безопасности, говорится в их заявлении, опубликованном по итогам саммита в Риме.

"В то время, как мы восстанавливаемся после кризиса, мы готовы обеспечивать энергетическую безопасность. Одновременно с этим готовы решать и проблему изменения климата, обеспечивая организованный переход к системе потребления энергии, которая будет доступной, в том числе - для наименее обеспеченных жителей и компаний", - подчеркивается в документе.

"При этом мы будем внимательно следить за эволюцией энергетических рынков. (...) G20 вместе с Международным энергетическим форумом будет помогать диалогу между производителями и потребителями, чтобы обеспечивать эффективность, транспарентность и стабильность энергетических рынков", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что в G20 понимают важность обеспечения "беспрепятственных поставок энергии от разных источников и поставщиков и по разным маршрутам".

Также в G20 выражают готовность продвигать "конкурентоспособные и свободные международные энергетические рынки".