Грубых нарушений во время выборов в Харькове не зафиксировано

В течение воскресенья, 31 октября, в полицию поступило 52 сообщения о возможных нарушениях законодательства на внеочередных выборах городского головы Харькова.

"Все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены. Открыто 2 уголовных производства: препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии (1) и по факту фальсификации, подлога, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации(1)", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, грубых нарушений не зафиксировано.

Все 695 избирательных участков закрылись вовремя (в 20:00).

Для оперативного реагирования на чрезвычайные события и нарушение избирательного законодательства в круглосуточном режиме работает Ситуационный центр ГУНП в Харьковской области.