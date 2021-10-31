Явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила меньше 30%

По состоянию на 20:00 воскресенья бюллетени для голосования на внеочередных выборах городского головы Харькова получили 288 тыс.336 человек, сообщила глава городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко.

"Приблизительно это 28-29% (от общего количества избирателей - ИФ)", - сказала Матвиенко на брифинге.

По ее словам, около 9 тысяч избирателей были включены в выписки из протоколов для голосования на дому.

Глава гортеризбиркома Елена Матвиенко сообщила также, что в течение дня в комиссию не поступило ни одного заявления о нарушениях Избирательного кодекса.

По ее прогнозам, протоколы участковых избирательных комиссий о результатах выборов начнут поступать в районные территориальные избирательные комиссии после полуночи

В 2020 году на очередных выборах городского головы явка составила 31,3% (323 218 человек).

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходили внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендовало 10 кандидатов.