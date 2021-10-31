К закрытию участков явка избирателей составила 21,39 % в округе № 184 и 25,57 % в округе № 197

Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) к моменту завершения голосования составила 21,39 % и 25,57 % соответственно, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

"По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", явка избирателей к моменту закрытия избирательных участков составила 21,39 % в ОВО № 184 и 25,57 % в ОВО № 197", – сказано в сообщении, обнародованном в воскресенье вечером.