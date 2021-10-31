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21:48 31.10.2021

На выборах мэра Липовец в Винницкой области лидирует кандидат от "Евросолидарности" Авраменко

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На выборах мэра Липовец в Винницкой области лидирует кандидат от "Евросолидарности" Авраменко

По результатам параллельного подсчета голосов на трети участков по выборам Липовецкого городского головы Винницкой области лидирует кандидат от партии "Европейская солидарность" учитель, директор школы, участник АТО Василий Авраменко, сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

"На выборах Липовецкого городского головы Винницкой области по результатам параллельного подсчета голосов на трети участков лидирует кандидат от "Европейской Солидарности" Василий Авраменко. По подсчету 34,29% бюллетеней он набирает 18,6% голосов", – говорится в сообщении на странице политсилы в Фейсбук в воскресенье вечером.

 

Теги: #кандидат #винницкая #евросолидарность #выборы
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